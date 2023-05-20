Вот такое садовое ограждение нарисовалось на границе России с Финляндией. Сами местные шутят, что оно сильно напоминает ограждение в детском саду.





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Жуткие кадры попали на видеорегистратор очевидцев. Дама скончалась на месте от тяжелейших травм.



Стало известно, что у водителя-виновника ДТП огромное количество штрафов за превышение скорости. После смертельной аварии — он вышел из машины, подошел к погибшей, и осознав, что натворил, скрылся.



2 фото и видео via telegram







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В испанской Сарагосе разбился истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Пилот сумел катапультироваться и получил незначительные травмы.







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Посмотрите, во что превратился этот знаменитый испанец. Вы точно его не узнаете







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Ехидна весьма удивительное млекопитающее.



У нее есть иглы, как у дикобраза, клюв, как у птицы, сумка, как у кенгуру, и она откладывает яйца, как рептилия.





Может кому то интересно будет.





19 фото Отсюда



Дети могут плакать по самым разным причинам. Новорождённые малыши чаще всего плачут по причине голода или боли в животике, а те, кто постарше, могут хныкать от того, что хотят спать или капризничают потому что родитель не разрешает ему копаться в конском навозе или есть грязь.



Дети из нашей статьи не исключение, их вычурные причины для слёз веселят и удивляют одновременно, да так, что их родителей хочется пожалеть и пожелать побольше терпения.





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Первый урожай!!!





Китай добавил порт Владивосток в качестве транзитного для внутренней торговли



Главное таможенное управление Китая добавило порт Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли. Нововведения вступят в силу с начала июня, сообщило в Telegram представительство МИД РФ во Владивостоке.



В ведомстве уточнили, что провинции Цзилинь и Хэйлунцзян обычно отправляют свои товары на юг Китая через порты провинции Ляонин, расстояние до которых по земле достигает около 1 тыс. км. Теперь можно будет вывозить товары через Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток (до него около 200 км), оттуда — по морю в южные регионы КНР.



Владивосток — крупнейший порт России на Тихом океане, способный ежегодно пропускать почти миллион 20-футовых контейнеров (TEU), здесь также базируется Тихоокеанский флот России.



Когда-то называвшийся Хайшенвай, Владивосток был частью Китайской империи династии Цинь, но в 1860 году он был передан Российской империи вместе с территорией к востоку от реки Усури по Пекинскому договору.



В результате за последние 163 года китайские провинции Цзилинь и Хэйлунцзян лишились выхода к морю, и товары в другие регионы Китая приходилось перевозить более 1000 километров по суше через Далянь или другие порты в провинции Ляонине.





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Основная масса советских функционирующих радиозаводов перестали выпускать серийную аудиотехнику в 90-х г.г., однако интерес к советскому Hi-Fi не прекращается – наверное, из-за того, что даже учитывая недочеты советской аудиотехники, она была любопытной и отличалась качественным звучанием. Далее речь пойдет о советских звуковых системах, изготовленных в 70-е и 80-е г.г., о которых и сегодня любят дискутировать меломаны и ценители ретро.



Будет 20 фото и 3 видео.



Корвет 75АС-001



Эта модель изготавливалась с 1987 г. заводом “Ладога” в Кирове и заводом “Красный Луч”. Она отражает наилучшие технические достижения того времени лет: чувствительность 91 дБ, выдерживала высокую подводимую мощность (долговременная до 150 Вт, пиковая – до 300 Вт), была защищена от перегрузок.



Модель была одним из ярчайших достижений для Hi-Fi в СССР: корпусный блок усиливали элементы жесткости, его дополняли специальные демпфирующие материалы, мощные динамики (100ГДН-3, 30ГДС-1 и 10ГДВ-4) давали возможность расширения диапазона частоты (25 Гц – 25000 Гц), придания АЧХ большей равномерности. Проект модели был выполнен с использованием компьютерной технологии моделирования для точного расчета нужных величин. Мощность составляла 35 Вт, максимальная – 150 Вт, пиковая – 300 Вт, модель весила приблизительно 30 кг.





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Всем привет!

Ещё со школьных времён страдал близорукостью, которую определили во время медосмотра в районной больнице. Диагноз - миопия слабой степени, примерно -0,75 диоптрий, бонусом шёл сложный астигматизм.



Откуда появился этот дар, остаётся только гадать. Возможно наследственность, либо результат увлечения чтением книг...



Не могу сказать что чувствовал себя ущербным, но дискомфорт чувствовал всегда. Переехав в город, в студенческие годы стал носить очки, затем контактные линзы. Неудобство ношения что одних, что вторых быстро отбили желание из использовать.



Периодически приходилось посещать окулистов для прохождения медосмотров при трудоустройстве, получении водительского удостоверения, разрешения на владение оружием и т.п. И каждый раз была боязнь не пройти медосмотр...

К сорока годам у некоторых сверстников стали происходить возрастные изменения в организме, при которых развивается дальнозоркость. Я же наивно пологал, что меня такие изменения тоже ожидают и моя близорукость "перекроется". Я глубоко ошибался...



Конечно же я знал, что кроме очков и линз существуют хирургические методы коррекции зрения. Я не трус, но представив как хирург будет оперировать именно глаза, мандраж долго не покидал. Поэтому мысли об этом усердно прогонял.



Почти все мои увлечения связаны с необходимостью иметь хорошее зрение, да и вся жизнь через "мутное стекло" стала надоедать.



"Последней каплей" для меня стал момент, когда на очередной вылазке на природу, я никак не мог разглядеть пасущих вдали сайгаков, за которыми наблюдали мои друзья.



И вот наконец я решился. Записался на приём, прошёл обследова





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В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для въезда в РФ внесен бывший президент США Барак Обама, — МИД РФ.



Как тебе такое, Коллективный Запад?!



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Когда мне было 19 мальчишеских лет, имел я дурную привычку в нетрезвом виде знакомиться с барышнями в общественных местах. Идёшь себе по городу юный, худой, изрядно датый, в костюме и пальто, подваливаешь к Маше на скамеечке, и этак издалека начинаешь её к соитию приглашать. Мол, а что вы, Маша, думаете, о творчестве Людмилы Петрушевской, а нет ли у вас сегодня месячных, а где учитесь, а к тебе или ко мне и так далее.



Все было в этом способе знакомств хорошо, кроме того, что алкоголь в крови критически ронял критерии выбора Маши. И зачастую, протрезвев, я не всегда понимал, как ЭТО вообще могло заинтересовать. И речь сейчас не о внешности, а о чертах личности. Однажды вечером так я познакомился с Юлей.



Девочка училась на инженера-авиастроителя, интересовалась при этом зоопсихологией, картами Таро и немножечко шила. Набор навыков и увлечений показался интересным, завязалось общение, но уже на третий день некоторые особенности поведения Юли начали настораживать.



Я на тот момент с большим интересом, хоть и несколько заблаговременно, погружался в курс судебной медицины и психиатрии. Возникало чёткое ощущение, что вижу классическую, по учебнику, картину шизофрении. От этого было поначалу даже интересно, свежо и волнительно, да и девочка была красива и стройна... Масштаб пиздеца стал понятен потом.



Мной были допущены две ошибки.



a) позволил себе усомниться в реальности её ощущений и переживаний. В частности, она была уверена, что по ночам её пальцами (исключительно!), пока она спит, сношает сосед, живущий этажом выше, который давно подделал ключи от квартиры, что она снимала. Вдобавок к этому он постоянно приходит, пока её нет, и перестав





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Всем привет. Это моя первая самостоятельная швартовка в должности капитана. В п. Ишикар, Япония. Без лоцмана и буксиров.





35 пятничных фото дев в красных одеждах и практически без них.



Подборка.





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Сегодня. На взлёте отказал двигатель. Швейцария. Планерист Игорь Волков.



З.Ы. Это таки планер. Двигатель чисто для взлёта, запас топлива на 10-15 минут работы. После взлёта винт прячется внутрь корпуса планера.





Одна пикча





... Ну и наивные же люди.





Мужчина наговорил «лишнего» пассажирам во время поездки.



Таксиста из Коврова оштрафовали на 35 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба горсуда в четверг, 18 мая. По версии следствия, все произошло 5 апреля. Мужчина наговорил «лишнего» пассажирам во время поездки. Он нелестно отозвался о российской армии.



Судя по всему, такое поведение не понравилось пассажирам. Они обратились в суд.



Мужчина попал под административное дело. Он полностью признал вину, раскаялся и пообещал больше не допускать подобных высказываний. Суд назначил ему штраф в 35 тысяч. Пока постановление в силу не вступило.



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