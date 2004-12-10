Выходы из ситуаций с полипропиленовыми трубами

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Sunray
16.02.2022 - 10:46
Статус: Offline


Ч Е Л О В Е К

Регистрация: 23.11.09
Сообщений: 7888
94


Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
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Yap
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Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
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jetis
16.02.2022 - 10:47
18
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 7.06.16
Сообщений: 177
лайфхаки с трубами? обажаю лайфхаки

ты хоть свой канал пиаришь?

Это сообщение отредактировал jetis - 16.02.2022 - 10:49
 
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par9
16.02.2022 - 10:48
60
Статус: Online


Пиздабол

Регистрация: 25.04.09
Сообщений: 1483
А потом в один момент раз и потекло
 
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Severodvinec
16.02.2022 - 10:49
14
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 6.04.11
Сообщений: 1222
////

Выходы из ситуаций с полипропиленовыми трубами
 
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ramirez1
16.02.2022 - 10:52
43
Статус: Online


arsik0605

Регистрация: 28.02.14
Сообщений: 70
Вижу непонятный дроч с ппр.
Нынешний ассортимент и ценник, позволяют, мне кажется, не заниматься этой хуйней;)

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dev5ise
16.02.2022 - 10:52
58
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 12.06.14
Сообщений: 854
Цена фитингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

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Vladnov
16.02.2022 - 10:54
27
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 15.02.15
Сообщений: 2781
Да ладно, для поливного водопровода пойдет

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maxmud
16.02.2022 - 10:55
16
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 5.06.15
Сообщений: 7320
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:52)
Цена митингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

"митингов"..🙄

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karas72
16.02.2022 - 10:55
9
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 19.11.14
Сообщений: 753
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:52)
Цена митингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

Не. Но трубу збс погнул!
 
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ХулиПедрович
16.02.2022 - 10:55
13
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.10.16
Сообщений: 2082
Зачем страдать хуйней и изобретать велосипед, если есть готовые заводские решения?
 
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Admin1C
16.02.2022 - 10:56
8
Статус: Offline


легкая степень отсталости

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 8831
Если хочешь сэкономить сотку сейчас, но потратить пару сотен тысяч потом)
 
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ХулиПедрович
16.02.2022 - 10:56
12
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.10.16
Сообщений: 2082
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:52)
Цена митингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

Это если митинги санкционированные. А попробуй сам митинг устроить, копейками не отделаешься.
 
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Admin1C
16.02.2022 - 10:57
7
Статус: Offline


легкая степень отсталости

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 8831
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:52)
Цена митингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

Все на митинг!
 
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SSgood
16.02.2022 - 10:58
9
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 11.02.11
Сообщений: 467
Цитата (par9 @ 16.02.2022 - 13:48)
А потом в один момент раз и потекло

мы про трубы!!!! а ты про тещу gigi.gif
 
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alexeyag
16.02.2022 - 10:59
30
Статус: Online


O_o

Регистрация: 25.11.11
Сообщений: 3654
о бля, такие же мудаки делали у меня в доме разводку. все течет из спаек сука, заебался уже ремонтировать.
В чем проблема купить нужную муфту и фитинги?

черти блять ебаные.

Это сообщение отредактировал alexeyag - 16.02.2022 - 10:59
 
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DSU
16.02.2022 - 10:59
9
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 25.08.15
Сообщений: 611
На даче для полива огорода можно так делать, а для центрального водоснабжения не рискнул бы
 
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dev5ise
16.02.2022 - 10:59
2
Статус: Online


Балагур

Регистрация: 12.06.14
Сообщений: 854
Цитата (maxmud @ 16.02.2022 - 10:55)
"митингов"..🙄

Фитингов, т9 гребаный

Размещено через приложение ЯПлакалъ
 
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maxxel
16.02.2022 - 10:59
5
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 3.10.12
Сообщений: 4242
первый лайфхак и не лайфхак вовсе
а хуйня из под ногтей
только для низкого давления подойдет
остальное даже смотреть не стал

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Шульц78
16.02.2022 - 11:00
6
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 10.02.16
Сообщений: 454
Он перчатки у пар9 спиздил.

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Alex422
16.02.2022 - 11:00
17
Статус: Online


Юморист

Регистрация: 9.01.13
Сообщений: 549
Если бы ко мне пришел такой сантехник, я бы его поганой метлой выгнал из дома. Каким же надо быть долбоёбом экономить копейки, чтобы потом после потопа всё переделывать?
 
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Partizanchik
16.02.2022 - 11:02
5
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.11.13
Сообщений: 909
лишняя потеря времени. купи американку, муфту переходную и т.д., а не ебись со всем этим.
 
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Admin1C
16.02.2022 - 11:03
5
Статус: Offline


легкая степень отсталости

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 8831
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:59)
Цитата (maxmud @ 16.02.2022 - 10:55)
"митингов"..🙄

Фитингов, т9 гребаный

Часто про митинги пишешь?)
Я доложу куда следует!

Это сообщение отредактировал Admin1C - 16.02.2022 - 11:03
 
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Partizanchik
16.02.2022 - 11:03
3
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.11.13
Сообщений: 909
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:59)
Цитата (maxmud @ 16.02.2022 - 10:55)
"митингов"..🙄

Фитингов, т9 гребаный

поздно. за тобой уже выехали)
 
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KVV66
16.02.2022 - 11:04
0
Статус: Online


Ярила

Регистрация: 9.01.15
Сообщений: 2017
Грош цена вашим митингам а мужик молодец, специально для безруких показывает :))
 
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Partizanchik
16.02.2022 - 11:05
6
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 29.11.13
Сообщений: 909
Цитата (karas72 @ 16.02.2022 - 10:55)
Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:52)
Цена митингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

Не. Но трубу збс погнул!

два угольника купи и свари, будет тебе погнутая труба.
 
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