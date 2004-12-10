Выходы из ситуаций с полипропиленовыми трубами

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Балагур



Статус:Балагур Регистрация: 29.11.13

Сообщений: 909



Цитата (karas72 @ 16.02.2022 - 10:55) Цитата (dev5ise @ 16.02.2022 - 10:52) Цена митингов, копейки. А если ты после этого рукажопства зальешь соседей, попадешь на тысячи. Да и времени тратится много. Спасибо, но нет

Не. Но трубу збс погнул!

два угольника купи и свари, будет тебе погнутая труба. два угольника купи и свари, будет тебе погнутая труба.