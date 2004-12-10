Заброшенки со всего света

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Ярила



Статус:Ярила Регистрация: 13.07.09

Сообщений: 1418





До недавнего времени самым красивым оставался фронтон храма с фигурой Девы Марии и ажурным крестом на вершине. Но в апреле 2022 года частично рухнула южная боковая стена. Поэтому было принято решение демонтировать фронтон до уровня карниза. Костел обнесли забором и в ноябре 2022 провели работы, сняв фигуру и крест в музей и убрав все остальное. Так что теперь храм достаточно уныло.



Зембин - местечко в Борисовском районе, Беларусь.Главной достопримечательностью Зембина являются руины Костела Вознесения Девы Марии. Храм был построен в 1808 году на месте деревянного здания доминиканского монастыря.До недавнего времени самым красивым оставался фронтон храма с фигурой Девы Марии и ажурным крестом на вершине. Но в апреле 2022 года частично рухнула южная боковая стена. Поэтому было принято решение демонтировать фронтон до уровня карниза. Костел обнесли забором и в ноябре 2022 провели работы, сняв фигуру и крест в музей и убрав все остальное. Так что теперь храм достаточно уныло.