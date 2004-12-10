Заброшенки со всего света

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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:52
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
181
Фотки и немного инфы заброшенок из разных уголков света.

Заброшенки со всего света
 
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Yap
[x]



Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:52
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Пюиллран — средневековый замок, принадлежит к числу так называемых «катарских» в коммуне Пюилоран, Франция. В настоящее время бывшая твердыня лежит в руинах.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:52
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Поезда, Германия

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Саббионе в Швейцарии — настоящий город хоббитов. Он построен на холме, а некоторые здания расположены на вершине или под массивными скалами.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Деревня в Тверской области

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Библиотека в заброшенной вилле

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Тагил. Металлургический завод

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:54
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Кладбище кораблей в Перми. Пермская ремонтно-эксплуатационная база флота была приватизирована в 90-е вместе со всем флотом, который на ней находился. Сейчас суда стоят без дела, большинству из них требуются серьёзный ремонт, и не совсем понятно, как и для чего их эксплуатировать. Выполняют роль достопримечательности, да и только.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:54
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Место, известное как затонувший город и затонувшая мечеть Халфети — это деревня Савашан, Турция

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:54
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Город-призрак Фамагуста

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:54
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Санаторий "Металлург". Грузия. Строился в 1955-57г для сотрудников металлургической промышленности. В заброшенном виде находятся столовая и зал кинотеатра. В центральной части сохранилась красивая массивная люстра, которая засветилась во многих атмосферных фотосессиях.

Это сообщение отредактировал GaDdisigner - 17.11.2023 - 10:55

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:55
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Замок во Франции с интересной архитектурой крыши

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Красивый заброшенный

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Часовня

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:56
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Угольный погрузочный причал в Эстергоме, Венгрия был построен в 1927 году, его функция заключалась в приеме угольной пыли с шахты Дорог и перегрузке ее на баржи.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:57
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Забытые отели в горах Японии, Окутама Токио

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:57
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Лесной домик в пеньке.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:57
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Радар, Армения

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Северное сияние над заброшенным домом в Канаде.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Дом Кертиса Байнума — Стонхейвен, Эшвилл, Северная Каролина. около 1921 года

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:58
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Зембин - местечко в Борисовском районе, Беларусь.Главной достопримечательностью Зембина являются руины Костела Вознесения Девы Марии. Храм был построен в 1808 году на месте деревянного здания доминиканского монастыря.
До недавнего времени самым красивым оставался фронтон храма с фигурой Девы Марии и ажурным крестом на вершине. Но в апреле 2022 года частично рухнула южная боковая стена. Поэтому было принято решение демонтировать фронтон до уровня карниза. Костел обнесли забором и в ноябре 2022 провели работы, сняв фигуру и крест в музей и убрав все остальное. Так что теперь храм достаточно уныло.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:59
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Новая жизнь поникшего места.

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:59
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия.

Это сообщение отредактировал GaDdisigner - 17.11.2023 - 10:59

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 10:59
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Старый камин посреди леса, Энтиат, Вашингтон

Заброшенки со всего света
 
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GaDdisigner
17.11.2023 - 11:00
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 13.07.09
Сообщений: 1418
Корабль «Desdemona» остался у берегов Аргентины после своего крушения в 1986 году.

Заброшенки со всего света
 
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