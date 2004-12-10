Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России

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Кры
20.10.2022 - 14:42
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 8.10.22
Сообщений: 53
455
Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Певица Юлия Чичерина удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в четверг.

«Присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в указе.

Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен, стала популярной на рубеже 1990-х — 2000-х годов. Известна своей поддержкой республик Донбасса, событиям в которых после 2014 года посвящена значительная часть ее творчества. Находится под западными санкциями.

via

От себя - оголтелый патриотизм в нынешнее время вполне себе котируемая валюта. Как говорится - гойда.

Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России
 
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Yap
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Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488
 
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ekorol
20.10.2022 - 14:44
470
Статус: Offline


Хохмач

Регистрация: 3.10.11
Сообщений: 767
Кажется заслуженно, она на Донбасе выступает с самого начала всех этих событий, воинов поддерживает
 
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lexaXOT
20.10.2022 - 14:44 [ показать ]
-81
Fleshwows
20.10.2022 - 14:44
250
Статус: Offline


Новый статус

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 931
А как они определили её "народность" ?

Не, ну шпальте сколько влезет, друзья её не слушают особо, мама не слушает, жена не слушает, сын не слушает, да вообще не знаю, что бы кто-то из знакомых сказал, вау, Чичерена, поёт потрясающе, фанатею.

Это сообщение отредактировал Fleshwows - 20.10.2022 - 14:47
 
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YourZver
20.10.2022 - 14:44
508
Статус: Offline


Юзверь

Регистрация: 31.10.16
Сообщений: 1112
Ну я предпочту Чичерину на голубом огоньке вместо Пугачевой
 
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СтранникДжо
20.10.2022 - 14:45
157
Статус: Offline


Бродяга

Регистрация: 22.08.18
Сообщений: 737
Грац Юльку! Она это заслужила как никто другой.
 
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МихНН
20.10.2022 - 14:45
297
Статус: Offline


Шутник

Регистрация: 9.12.19
Сообщений: 81
А сколько она добра жителям Донбаса сделала! Её даже военные уважают. Поздравляю от всего сердца!


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friedrich066
20.10.2022 - 14:45 [ показать ]
-52
hat1k0
20.10.2022 - 14:45
15
Статус: Offline


Приколист

Регистрация: 7.11.11
Сообщений: 396
Газманов щас где?

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Bend
20.10.2022 - 14:46
141
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.05.16
Сообщений: 1296
Цитата (hat1k0 @ 20.10.2022 - 14:45)
Газманов щас где?

Ноздрями что-то втягивает. Землю вроде.

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misssha
20.10.2022 - 14:47
35
Статус: Offline


серьёзный

Регистрация: 23.12.17
Сообщений: 978
Цитата (Fleshwows @ 20.10.2022 - 18:44)
А как они определили её "народность" ?

при чём тут "народность"? народной она ещё не стала

Это сообщение отредактировал misssha - 20.10.2022 - 14:47
 
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poopkin
20.10.2022 - 14:47
8
Статус: Offline


Не режиссёр

Регистрация: 2.04.14
Сообщений: 5890
Цитата (hat1k0 @ 20.10.2022 - 14:45)
Газманов щас где?

Газует
 
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W0000
20.10.2022 - 14:47
53
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 29.11.10
Сообщений: 5484
Цитата (YourZver @ 20.10.2022 - 14:44)
Ну я предпочту Чичерину на голубом огоньке вместо Пугачевой

Без вариантов. Кстати, может, голубой огонек в кои-то веки снова станет интересным.
 
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South123
20.10.2022 - 14:47
21
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 10.08.22
Сообщений: 1379
Цитата (hat1k0 @ 20.10.2022 - 14:45)
Газманов щас где?

Бухает с горя, что концерт в Киеве не состоялся

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Parel
20.10.2022 - 14:47 [ показать ]
-10
Dzidanbo
20.10.2022 - 14:47
76
Статус: Offline


Медведь

Регистрация: 12.05.22
Сообщений: 301
Она придерживается патриотической позиции(хотя кроме тулулы её песен и не знаю, не мой жанр/исполнитель), и не меняет её, что уже достойно уважения, пока другие переобуваются на ходу



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ГостьСЮга
20.10.2022 - 14:48
55
Статус: Offline


Юморист

Регистрация: 30.01.20
Сообщений: 512
Цитата (hat1k0 @ 20.10.2022 - 14:45)
Газманов щас где?

На исторической родине в Испании скорее всего.
От туда патриотизм сильней излучается.

Это сообщение отредактировал ГостьСЮга - 20.10.2022 - 14:48
 
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LenivыйPsix
20.10.2022 - 14:48
6
Статус: Offline


Весельчак

Регистрация: 8.06.19
Сообщений: 158
ну и правильно
а у уехавших пусть отзовут все титулы
 
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Krott
20.10.2022 - 14:48
13
Статус: Offline


Балагур

Регистрация: 6.06.06
Сообщений: 902
Цитата (hat1k0 @ 20.10.2022 - 15:45)
Газманов щас где?

Где-то сальтуху крутит, как обычно.
 
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flaitsman
20.10.2022 - 14:48
22
Статус: Offline


foreign agent

Регистрация: 6.11.08
Сообщений: 7999
Буквально недавно узнал, что Чичерина и Охлобыстин - два разных человека. Да еще и разного пола.

Это сообщение отредактировал flaitsman - 20.10.2022 - 14:49

Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России
 
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Конецсветы
20.10.2022 - 14:49
-5
Статус: Offline


Наверное лучший папа в мире

Регистрация: 21.12.12
Сообщений: 469
Молодец! Достойно носит свою фамилию великого прадеда!
 
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Tsellovansky
20.10.2022 - 14:49
91
Статус: Offline


Странный агент

Регистрация: 1.04.09
Сообщений: 2407
Прихлебатели всегда в цене.
Зато пугачиху поцреоты хуесосят. Не прогнулась.

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KingLEV
20.10.2022 - 14:49
75
Статус: Offline


Ярила

Регистрация: 3.04.13
Сообщений: 1074
Цитата (YourZver @ 20.10.2022 - 18:44)
Ну я предпочту Чичерину на голубом огоньке вместо Пугачевой

А я такому огоньку предпочту какие-нибудь хиты 80-х и ниже. Или bridge tv classic.
 
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Fleshwows
20.10.2022 - 14:49
5
Статус: Offline


Новый статус

Регистрация: 26.08.16
Сообщений: 931
Цитата (misssha @ 20.10.2022 - 14:47)
Цитата (Fleshwows @ 20.10.2022 - 18:44)
А как они определили её "народность" ?

при чём тут "народность"? народной она ещё не стала

Слушай, верно, а там изначально было "заслуженная", или у меня крыша едет ?

Если изначально, то шпалы прям заслужил, вопросов нет.

Это сообщение отредактировал Fleshwows - 20.10.2022 - 14:51
 
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Axel80
20.10.2022 - 14:50
10
Статус: Online


Приколист

Регистрация: 7.02.14
Сообщений: 204


Достойна!!!
Шпалу кастрюльки влепили?

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