Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России

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Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.
Источник: РИА "Новости"
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Певица Юлия Чичерина удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в четверг.
«Присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в указе.
Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен, стала популярной на рубеже 1990-х — 2000-х годов. Известна своей поддержкой республик Донбасса, событиям в которых после 2014 года посвящена значительная часть ее творчества. Находится под западными санкциями.via
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