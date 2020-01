Offline





Олд-фэшн/Рокc/Виски-гласс



100–300 мл (дабл-рокc).

Для подачи алкогольных напитков методами: on the rocks — в чистом виде со льдом; mist — крепкое спиртное в чистом виде на дробленный лед, а также для традиционной подачи виски в чистом виде и mix-drinks на основе виски. Тот же виски -кола в нем нормально получается. Впрочем я покажу его еще.

Хочу сказать что это мой любимый бокал. По мне так он совершенно универсален. А для виски прямо таки незаменим.



